Александр Зубков: «Планы не изменились — приму участие в выборах. письмо тренеров мне не помешает»

Президент Всероссийской федерации бобслея и скелетона Александр Зубков в интервью «СЭ» рассказал, что пока еще неизвестно, когда пройдут выборы нового главы организации, но заверил, что будет в них участвовать. Напомним, что Зубков возглавляет федерацию с июня 2016 года. По регламенту выборы президента федерации должны пройти в течение полугода после окончания Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

— Дата проведения отчетно-выборной конференции пока еще не известно, она будет определена на заседании президиума федерации бобслея России.

— Когда он пройдет?

— Дата пока тоже не установлена.

— Вы все еще намерены выставлять свою кандидатуру на выборах главы федерации?

— Планы не изменились, все верно.

— Против вас тренеры написали письмо, требуя отставки. Насколько это может помешать? Или наоборот — это закаляет?

— Нисколько не закаляет и не помешает. (Игорь НОВИКОВ)