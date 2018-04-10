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Александр Зубков: «Планы не изменились — приму участие в выборах. письмо тренеров мне не помешает»
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Александр Зубков: «Планы не изменились — приму участие в выборах. письмо тренеров мне не помешает» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Президент Всероссийской федерации бобслея и скелетона Александр Зубков в интервью «СЭ» рассказал, что пока еще неизвестно, когда пройдут выборы нового главы организации, но заверил, что будет в них участвовать. Напомним, что Зубков возглавляет федерацию с июня 2016 года. По регламенту выборы президента федерации должны пройти в течение полугода после окончания Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
— Дата проведения отчетно-выборной конференции пока еще не известно, она будет определена на заседании президиума федерации бобслея России.
— Когда он пройдет?
— Дата пока тоже не установлена.
— Вы все еще намерены выставлять свою кандидатуру на выборах главы федерации?
— Планы не изменились, все верно.
— Против вас тренеры написали письмо, требуя отставки. Насколько это может помешать? Или наоборот — это закаляет?
— Нисколько не закаляет и не помешает. (Игорь НОВИКОВ)
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