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На Башню Дона водрузили знамя Победы
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На Башню Дона водрузили знамя Победы 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
И вот кадры, которые мы получили только что. Несколько минут назад в Калининграде, в Музее янтаря завершилась реконструкция водружения знамени Победы на башне Дона. Совместную акцию организовали ГТРК «Калининград», музей и клуб конструкторов имени героя советского союза Василия Лазаревича Попова.
Штурм города-крепости Кёнигсберг продолжался с 6 по 9 апреля 1945 года. 9 апреля 1945 года был подписан акт о капитуляции немецкого гарнизона и 10 апреля на башне Дона последнем очаге сопротивления кёнигсбергской группировки противника было водружено красное знамя Победы.
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