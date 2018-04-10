Билялетдинов: «Секач пока не готов, работает с „Ак Барсом“ — уже хорошо»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о подготовке команды к финалу розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Мы работаем, готовимся к сопернику. Знаем, как они будут играть, поэтому и тренировку строим в таком же режиме. Упражнение «два на два»? Мы редко делаем это упражнение. В этом плане мы чуть-чуть изменили подготовку и готовимся к ЦСКА.

Все соперники сильные! Это финал, поэтому удобные или неудобные… Выходи и играй. И выигрывай. Как играть с ЦСКА? Это наш вопрос, рабочий вопрос. Мы в своем рабочем кругу это решаем. У соперника хорошие вратари, Юханссон вообще показал себя с хорошей стороны: две игры сыграл на ноль. Понятно, что сложности будут, но нужно искать решения.

Секач? Он пока не готов. Работает с командой — это уже хорошо. Пока он не в полной форме. Абросимов ещё не восстановился. Андрея Маркова не было, дали возможность отдохнуть ему», — сказал тренер.

Его слова