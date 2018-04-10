«Рома» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги чемпионов

Футбольный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на ответный матч «Рома» — «Барселона» в четвертьфинале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 10 апреля.

Ставка: первый угловой — «Рома» за 1.99, 1Х по угловым за 1.91.

«Всё ясно уже в этой паре. «Барселона» уже готовится к матчу полуфинала. Пока, правда, не знает соперника. После 1:4 в столице Каталонии «Роме» будет отыграть практически нереально. «Рома» смотрелась неплохо в первой игре, но «Барселона» в последних двух встречах, с «Ромой» и в чемпионате с «Леганесом», показала футбол процентов на 25-30 своих возможностей. Всё равно одерживает победы убедительно и, как некоторые любят говорить, «с форой».

Редкий случай, так как я даже и не знаю, что вам предложить в качестве прогноза на эту игру. Потому что может быть всё что угодно. Могут снова выдать фестиваль голов и результативный матч, где сыграет больше 3,5 мяча. Могут копаться в обороне. Понимая, что «Роме» не отыграться, «Барселона» не будет лезть вперёд, поэтому может быть меньше трёх или 3,5.

Нет у меня одного какого-то 100% варианта, который бы я предложил, продуманный, качественный, серьёзный. Поэтому я думаю, что в этой игре можно похулиганить. Посмотрел статистику. «Рома» — одна из лучших команд в Италии по заработанным угловым. «Интер» и «Рома» больше всех в Италии подают угловых. Я подумал, почему бы «Роме», если она захочет рискнуть, сыграть с первых минут агрессивно, сразу не заработать угловой?

Почему нет? У неё хорошие фланги, здорово подключаются защитники. Плюс когда у «Барселоны» фора в три мяча, то для неё не будет проблемой первой пропустить. Почему бы не попробовать и не сыграть этот вариант, а именно первый угловой будет заработан «Ромой». Коэффициент почти двойка. Давайте рискнём. Можно сыграть и победу «Ромы» по угловым с нулевой форой за 1.80. Это вот мои такие хулиганские мысли на этот матч, а вы уже думайте сами. Повторюсь, в этой игре может быть всё что угодно.