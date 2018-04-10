«Шансы оппозиции получить дополнительные места в тюменской гордуме снижаются»

«Не думаю, что география избирательных округов оказывает существенное влияние на результат. История показывает, что прежде всего играет роль то, кто собственно претендует на мандат. Кандидатура, его персональные качества, авторитет и так далее, а не расположение избирательного участка, по которому он идет на выборы, является решающим фактором для избирателя.

На предыдущих выборах по 11-му избирательному округу выиграл представитель КПРФ Динар Абукин. Этот участок находится практически в центре города — район КПД, тем не менее это не помешало представителю оппозиции обойти кандидата от партии власти. В этой связи безусловно самым важным будет динамика избирательной кампании кандидатов по округам.

Конечно, так или иначе фактором, влияющим на исход выборов, будет совпадение нынешних границ с округами на предыдущих выборах — там, где это совпадение достаточно высоко, шансы действующих депутатов вновь избраться достаточно высоки.