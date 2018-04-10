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Ломбертс: «Удивительно, что Дзюба и Шатов не играют за „Зенит“
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Ломбертс: «Удивительно, что Дзюба и Шатов не играют за „Зенит“ 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс удивлен, что клуб отдал в аренду полузащитника Олега Шатова и форварда Артёма Дзюбу.
"Это удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду.
Шатов — один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь, не знаю всей ситуации изнутри, но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии", — сказал Ломбертс.
Напомним, Шатов сейчас играет за «Краснодар», а Дзюба — за тульский «Арсенал».
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