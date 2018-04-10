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Станислав Черчесов: «Не предполагал, что с Бразилией и Францией не сыграют сразу пять футболистов»
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Станислав Черчесов: «Не предполагал, что с Бразилией и Францией не сыграют сразу пять футболистов» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» отметил, что не сожалеет об играх с Бразилией и Францией. По его словам, подготовка к чемпионату мира идет во всех структурах.
— Нет ощущения, что вас поставили в тяжелое положение, заставив два мартовских матча играть с грандами? Как после этого, например, Нойштедтеру, в сборную приезжать?
— Спокойно приезжать. У нас идет подготовка во всех структурах. Ты не можешь второй тестовый матч в Лужниках провести против команды, которая соберет условно 20 тысяч. Нам нужно собрать стадион, чтобы протестировать выходы, проходы. Это же большой турнир и нужно все проверять.
Я понимал, что у нас тяжелые матчи. Игрокам интересно, мне интересно. Какие-то вещи проверили. Единственное, что я не предполагал, что в этих играх, по сравнению с ноябрьскими матчами, не будут играть два центральных защитника. Еще Фернандес, Кузяев и Кокорин. Это уже пять игроков, которые не смогли участвовать. Это я не предполагал. Все остальное мы осознаем. Ни одно решение не принимается спонтанно.
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