Станислав Черчесов: «Не предполагал, что с Бразилией и Францией не сыграют сразу пять футболистов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» отметил, что не сожалеет об играх с Бразилией и Францией. По его словам, подготовка к чемпионату мира идет во всех структурах.

— Нет ощущения, что вас поставили в тяжелое положение, заставив два мартовских матча играть с грандами? Как после этого, например, Нойштедтеру, в сборную приезжать?

— Спокойно приезжать. У нас идет подготовка во всех структурах. Ты не можешь второй тестовый матч в Лужниках провести против команды, которая соберет условно 20 тысяч. Нам нужно собрать стадион, чтобы протестировать выходы, проходы. Это же большой турнир и нужно все проверять.

Я понимал, что у нас тяжелые матчи. Игрокам интересно, мне интересно. Какие-то вещи проверили. Единственное, что я не предполагал, что в этих играх, по сравнению с ноябрьскими матчами, не будут играть два центральных защитника. Еще Фернандес, Кузяев и Кокорин. Это уже пять игроков, которые не смогли участвовать. Это я не предполагал. Все остальное мы осознаем. Ни одно решение не принимается спонтанно.