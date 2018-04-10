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Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать выездной матч АПЛ с «Брайтоном»
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать выездной матч АПЛ с «Брайтоном» 

RT на русском 59 минут назад
Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать выездной матч 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтон энд Хоув Альбион», из-за переноса матча на будний день.
Как сообщает издание Manchester Evening News, объединение болельщиков Manchester United Supporters Trust заявило, что получило множество отзывов от людей, которые призывают бойкотировать матч.
«То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придётся проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам. Цинично это выглядит на фоне заявлений клуба и телекомпаний о желании улучшить атмосферу во время матчей», — говорится в заявлении.
Матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» состоится в пятницу, 4 мая.
Ранее «Тоттенхэм» попросил АПЛ переписать гол Эриксена в ворота «Стока» на Кейна.
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