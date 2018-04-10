Геркус протестировал беспилотный электробус (видео)

Президент «Локомотива» Илья Геркус совершил пробную поездку по территории «РЖД Арены» на беспилотном электробусе от компании «Volgabus».

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В соответствии с подписанным между сторонами соглашением, со следующего сезона первая команда «Локомотива» пересядет на новый автобус этой компании, созданный по специальному заказу.

На видео генеральный директор «Volgabus» презентует руководителю железнодорожников городской беспилотный автобус.

Президент «Локомотива» Илья Геркус тестирует беспилотный электобус

Публикация от Артём (@zibrak1986)

10 Апр 2018 в 2:51 PDT