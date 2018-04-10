Геркус: «Амкар» получил свои деньги, тема закрыта 

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о процессе получения российского гражданства форвардом команды Ари, а также высказался по поводу прошедшего матча РФПЛ с «Амкаром», который был перенесён из Перми в Москву на стадион в Черкизово.
«Гражданство Ари? Процесс идёт, вроде получает паспорт. «Амкар» получил свои деньги, тема закрыта. Мы честно сыграли, всё хорошо и замечательно. Мы расстроены результатом, но это футбол — такое бывает», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.