Ещё
Геркус: «Амкар» получил свои деньги, тема закрыта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геркус: «Амкар» получил свои деньги, тема закрыта 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о процессе получения российского гражданства форвардом команды Ари, а также высказался по поводу прошедшего матча РФПЛ с «Амкаром», который был перенесён из Перми в Москву на стадион в Черкизово.
«Гражданство Ари? Процесс идёт, вроде получает паспорт. «Амкар» получил свои деньги, тема закрыта. Мы честно сыграли, всё хорошо и замечательно. Мы расстроены результатом, но это футбол — такое бывает», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат.com: последние новости
Чарли Николас: «Ман Сити» победит «Ливерпуль», но вылетит из Лиги чемпионов Марко Трабукки — о Массимо Каррере и трансфере Адриано «Рома» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги чемпионов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение