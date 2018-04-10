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Флорентино Перес: «Бывший король Испании позвонил мне, чтобы поздравить Роналду»
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Флорентино Перес: «Бывший король Испании позвонил мне, чтобы поздравить Роналду» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что после победного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0) ему позвонил бывший король Испании Хуан Карлос и поздравил форварда Криштиану Роналду с эффектным голом. Перес также отметил, что на сегодняшний день португалец является символом «королевского» клуба.
— Хуан Карлос позвонил мне, чтобы поздравить Криштиану, — цитирует Gazzetta dello Sport Переса. — Его гол в ворота «Ювентуса» был одним из самых красивых в истории футбола. Прекрасный мяч от лучшего игрока мира. Он лучший бомбардир в истории клуба и воплощает в себе то, что так важно: талант, трудолюбие, способность к самопожертвованию, профессионализм и амбиции.
Напомним, что португалец выступает за «Реал» с 2009 года. За это время он сыграл 431 матч и забил 446 голов. Ответный матч «Реал» — «Ювентус» пройдет 11 апреля в Мадриде.
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