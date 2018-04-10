Николас Ломбертс: Мои отношения с Луческу были ужасны

— Манчини, скорее всего, уйдет из «Зенита» летом. Так же, как это сделал Луческу. Почему у Мирчи не получилось в России? — Сложно сказать. У нас был потенциал и все качества, чтобы стать чемпионами. Но из-за некоторых решений многие игроки не чувствовали себя счастливыми в команде, — приводит слова Луческу Sport24. — Мы неплохо начали сезон, но потом результаты стали ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Атмосфера в раздевалке была не такой, какая она должна быть. Все это — моя точка зрения. У меня не лучшие отношения с Луческу, поэтому я не могу быть объективным. Он плохо ко мне относился — я тоже не могу сказать о нем ничего хорошего.

— Лодыгин рассказывал, что на Луческу сказывался возраст: Мирча мог сказать русскому по-португальски, а португальцу — по-русски. Поступок Луческу, который выбесил лично вас? — То, что он не был честен по отношению ко мне. Я долго не играл из-за травмы и понимал, что не могу сразу попасть в основной состав. Но когда кто-то из игроков на моей позиции был дисквалифицирован, Луческу говорил: «Ты долго не играл, поэтому не можешь выйти и сейчас». Затем я уехал в сборную — Мирча спросил: «Как ты можешь выступать за Бельгию, если не играешь в клубе?» Что я должен был сделать? Отказаться от вызова? Тем более что спустя некоторое время Луческу снова объяснял, как важно для футболиста играть за национальную сборную.

Как бы я ни старался, наши отношения все равно были ужасны. После того, как в одном из матчей я получил красную карточку, Мирча обвинил в этом меня. Считаю, это была не только моя ошибка.