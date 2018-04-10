Ещё
Николас Ломбертс: Мои отношения с Луческу были ужасны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николас Ломбертс: Мои отношения с Луческу были ужасны 

Советский спорт 48 минут назад
— Манчини, скорее всего, уйдет из «Зенита» летом. Так же, как это сделал Луческу. Почему у Мирчи не получилось в России? — Сложно сказать. У нас был потенциал и все качества, чтобы стать чемпионами. Но из-за некоторых решений многие игроки не чувствовали себя счастливыми в команде, — приводит слова Луческу Sport24. — Мы неплохо начали сезон, но потом результаты стали ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Атмосфера в раздевалке была не такой, какая она должна быть. Все это — моя точка зрения. У меня не лучшие отношения с Луческу, поэтому я не могу быть объективным. Он плохо ко мне относился — я тоже не могу сказать о нем ничего хорошего.
— Лодыгин рассказывал, что на Луческу сказывался возраст: Мирча мог сказать русскому по-португальски, а португальцу — по-русски. Поступок Луческу, который выбесил лично вас? — То, что он не был честен по отношению ко мне. Я долго не играл из-за травмы и понимал, что не могу сразу попасть в основной состав. Но когда кто-то из игроков на моей позиции был дисквалифицирован, Луческу говорил: «Ты долго не играл, поэтому не можешь выйти и сейчас». Затем я уехал в сборную — Мирча спросил: «Как ты можешь выступать за Бельгию, если не играешь в клубе?» Что я должен был сделать? Отказаться от вызова? Тем более что спустя некоторое время Луческу снова объяснял, как важно для футболиста играть за национальную сборную.
Как бы я ни старался, наши отношения все равно были ужасны. После того, как в одном из матчей я получил красную карточку, Мирча обвинил в этом меня. Считаю, это была не только моя ошибка.
Советский спорт: последние новости
Президент ФИФА: Много людей, которые хотят внести раскол в преддверии ЧМ-2018 «Ласточкин бум» в «Авангарде» Аболмасова стала первой женщиной обладательницей главного приза областных соревнований по шашкам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение