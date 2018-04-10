Больше человека: филиппинские рыбаки поймали гигантского кальмара

Необычный улов. Филиппинским рыбакам попался кальмар ростом больше человека, передает телеканал «МИР 24».

Посмотреть на гиганта пришли десятки местных жителей. Они снимали его на телефон и даже не поленились измерить добычу рулеткой. Головоногий моллюск оказался два с половиной метра длиной. Обычно они бывают около 60-ти сантиметров. Местные рыбаки удивляют не в первый раз. Четыре года назад они поймали кальмара, который весил 160 килограммов.

В марте текущего года на пляже в австралийском Квинсленде отдыхающие заметили на песке двухметровую рыбу-монстра. Позже специалисты выяснили, что это квинслендский гигантский групер.

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