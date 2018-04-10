Ещё
Больше человека: филиппинские рыбаки поймали гигантского кальмара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Больше человека: филиппинские рыбаки поймали гигантского кальмара 

Мир24 46 минут назад
Необычный улов. Филиппинским рыбакам попался кальмар ростом больше человека, передает телеканал «МИР 24».
Посмотреть на гиганта пришли десятки местных жителей. Они снимали его на телефон и даже не поленились измерить добычу рулеткой. Головоногий моллюск оказался два с половиной метра длиной. Обычно они бывают около 60-ти сантиметров. Местные рыбаки удивляют не в первый раз. Четыре года назад они поймали кальмара, который весил 160 килограммов.
В марте текущего года на пляже в австралийском Квинсленде отдыхающие заметили на песке двухметровую рыбу-монстра. Позже специалисты выяснили, что это квинслендский гигантский групер.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Делегация АФК ознакомилась с развитием футбола в Туркменистане Коляска не помеха: спортивные арены Петербурга доступны для всех Возрождение «Спартака»: Евгений Ловчев стал президентом общества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение