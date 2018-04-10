«Конкурс красоты» среди банкнот снова выиграли швейцарские франки 

Для большинства из нас банкноты — просто бумажки, на которые мы можем купить товары или услуги. Но, оказывается, существует ежегодный рейтинг банкнот, когда эксперты оценивают не только внешний вид купюры, но и насколько ее тяжело подделать.
Источник: Business Insider
Жюри ежегодного конкурса, который проводит Международное общество банкнот, присудило звание «Лучшей банкноты года» купюре номиналом 10 швейцарских франков. Мало того что она потрясающе красива (на ней изображены руки с дирижерской палочкой, земной шар и швейцарские дороги), так она еще и оснащена новейшими стандартами защиты.
Швейцария второй год подряд занимает первое место. В прошлом году лучшей стала купюра в 50 франков.
Всего в конкурсе участвовали 170 банкнот, выпущенных в 2017 году.
В финал конкурса также прошли 100 норвежских крон.
Купюра в 100 гибралтарских фунтов.
Купюра в 100 мексиканских песо.
Купюра в 10 австралийских долларов.
Купюра в 10 канадских долларов.
Купюра в 20 000 малагасийских ариари (денежная единица Мадагаскара).
Купюра в 7 долларов Фиджи.
Купюра в 10 английских фунтов.
Купюра в 200 индийских рупий.
Купюра в 100 израильских шекелей.
Купюра в 5 грузинских лари.
Купюра в 10 шотландских фунтов.
Купюра в 2000 рублей.
Купюра в 1000 аргентинских песо.
Купюра в 40 франков Джибути.
Купюра в 2000 киргизских сомов.
Купюра в 5 мальдивских руфий.
Купюра в 10 ангольских кванз.
Купюра в 20 долларов Соломоновых островов.