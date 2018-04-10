Эксплойт для Flash атакует пользователей зараженными документами Office

Эксплойт-билдер ThreadKit использует недавно пропатченный баг Adobe Flash для спама зараженными документами Microsoft Office. Первые вредоносные рассылки были замечены исследователями из Proofpoint более полугода назад. Adobe выпустила исправленный патч в феврале 2018-го, что на время остановило деятельность ThreadKit. Но пользователи непропатченных Adobe до сих пор могут пострадать от рассылок вредоносных эксплойтов.

Adobe выпустила патч для CVE-2018-4878 в феврале, предупреждая, что эксплойт для этой уязвимости распространялся через документы Microsoft Office со встроенным вредоносным Flash-контентом. Злоумышленники рассылали зараженные документы через почту или выставляя их на загрузку. Когда пользователь просматривал документ, происходило заражение. По данным Proofpoint, злоумышленники используют ThreadKit для распространения банковских троянов, таких как Chthonic и Trickbot, и троянов удаленного доступа, таких как FormBook и Loki Bot.

Исследователь безопасности Клас Сплетт разместил видеоролик на YouTube о создании эксплойта CVE-2018-4878 в ThreadKit.

Существует несколько вариантов этого эксплойта, об этом можно судить по опубликованным на Pastebin хеш-данным с VirusTotal.

Код вредоносного эксплойта использует баг, влияющий на версии Flash Player с 23 по 28.0.0.137. Исправление присутствует во Flash Player начиная с версии 28.0.0.161 и до последней версии — 29.0.0.113. Поэтому в зоне риска остаются пользователи непропатченного Adobe Flash.

Исследователи Proofpoint определили, что обнаружить экспойты ThreadKit могут только антивирусные программы с эвристическим анализом. Например, Kaspersky, Norton или NOD.

“Такие программы, как ThreadKit, позволяют даже неопытным злоумышленникам использовать последние уязвимости для распространения вредоносного ПО” — сообщает Proofpoint в своем блоге.