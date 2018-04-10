Сергей Балахнин: В том, что ЦСКА не претендует на золото особой неожиданности нет

«Здесь свою роль сыграл матч ЦСКА в Лондоне с „Арсеналом“, в котором армейцы пропустили четыре мяча (1:4). Думаю, после такой встречи футболисты испытывали некоторую усталость. Однако и в этих условиях ЦСКА должен выглядеть достойно.

ЦСКА: выход в Лигу чемпионов — уже не предмет первой необходимости?

Обидно, что красно-синие выбыли из чемпионской гонки, хотя еще и борются за медали. Но нет особой неожиданности в том, что ЦСКА не претендует на золото: в осенней части чемпионата они выглядели неубедительно.

Да, в начале весны армейцы вселили надежду, показывая хороший и быстрый футбол. Однако „Динамо“, конечно, выбило их из гонки», — цитирует Балахнина «Газета».

После дерби с «Динамо» армейцы продолжают занимать третье место в таблице, отставая от первой позиции на 8 очков.