Ещё
Сергей Балахнин: В том, что ЦСКА не претендует на золото особой неожиданности нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Балахнин: В том, что ЦСКА не претендует на золото особой неожиданности нет 

Советский спорт 41 минуту назад
Фото: Советский спорт
«Здесь свою роль сыграл матч ЦСКА в Лондоне с „Арсеналом“, в котором армейцы пропустили четыре мяча (1:4). Думаю, после такой встречи футболисты испытывали некоторую усталость. Однако и в этих условиях ЦСКА должен выглядеть достойно.
ЦСКА: выход в Лигу чемпионов — уже не предмет первой необходимости?
Обидно, что красно-синие выбыли из чемпионской гонки, хотя еще и борются за медали. Но нет особой неожиданности в том, что ЦСКА не претендует на золото: в осенней части чемпионата они выглядели неубедительно.
Да, в начале весны армейцы вселили надежду, показывая хороший и быстрый футбол. Однако „Динамо“, конечно, выбило их из гонки», — цитирует Балахнина «Газета».
После дерби с «Динамо» армейцы продолжают занимать третье место в таблице, отставая от первой позиции на 8 очков.
Советский спорт: последние новости
Роман Бабаев: ЦСКА готов принять на своем стадионе матч сборных России и Турции ЦСКА и «Арсенал» в Лиге Европы обслужит немецкая бригада арбитров «Ротор» и «Факел» сыграли вничью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение