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В Красноярске из Енисея снова бьют фонтаны
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В Красноярске из Енисея снова бьют фонтаны 

Век 1 час назад
Сами фонтаны впервые были запущены в далеком 2003 году в честь 90-летнего юбилея красноярского водопровода. Радовали взоры горожан эти фонтаны даже в январе 2004 года в сильный мороз.
В Красноярске из реки Енисей снова забили высокие фонтаны. Горожане заметили происходящее в минувший вторник — кто-то удивился происходящему, кто-то обрадовался и вспомнил, как еще в начале двухтысячных бьющие прямо из воды многометровые струи неподалеку от Посадского острова считались одной из главных городских достопримечательностей.
Сами фонтаны впервые были запущены в далеком 2003 году в честь 90-летнего юбилея красноярского водопровода. Радовали взоры горожан эти фонтаны даже в январе 2004 года в сильный мороз. Однако позднее фонтаны исчезли.
И вот недавно коммунальщики города снова решили оживить местную достопримечательность. В пресс-центр «Краскома» рассказали, что собираются запускать фонтаны в Енисее на постоянной основе. То, что вчера увидели горожане, было лишь технической проверкой — кое-что придется заметить, где-то потребуется ремонт и восстановление. После проведения соответствующих работ фонтаны будут запущены.
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