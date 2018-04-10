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Вячеслав Матюшенко: «Девальвация рубля не скажется на „Тосно“
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Вячеслав Матюшенко: «Девальвация рубля не скажется на „Тосно“ 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что на клубе из Ленинградской области не скажется обвал курса рубля по отношению к доллару и евро. Утром вторника пара доллар/евро показали максимум с 2016 года: доллар подорожал до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.
— Ждать ли очередной кризис из-за обвала рубля?
— Не могу сказать.
— У «Тосно» контракты в рублях или в валюте?
— Все наши соглашения с футболистами заключены в рублях.
— То есть девальвация рубля не повлияет на «Тосно»?
— Да, на нас не повлияет. Может быть, станут дороже зарубежные сборы. (Андрей СИЗЯКИН)
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