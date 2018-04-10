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В палате депутатов парламента Италии левым разрешили создать свою фракцию
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В палате депутатов парламента Италии левым разрешили создать свою фракцию 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Бюро палаты депутатов парламента Италии единогласно удовлетворило просьбу парламентариев от коалиции «Свободные и Равные» о формировании «в виде исключения» собственной депутатской группы.
По итогам политических выборов, состоявшихся в Италии 4 марта, объединение левых партий в составе «Глава 1 — Демократическое и Прогрессистское движение», «Возможно» и Итальянские левые смогло заручиться поддержкой лишь 3,39 процента избирателей. Это позволило ему получить в нижней палате парламенте XVIII созыва 14 мест. Для создания же фракции необходимо иметь не менее 20 человек.
Первоначально все избранные по списку «Свободных и Равных» депутаты, в частности бывшая председатель палаты депутатов Лаура Больдрини, бывший национальный секретарь Демпартии Пьер Луиджи Берсани, координатор партии «Глава 1 — Демократическое и Прогрессистское движение» Роберто Сперанца, профсоюзный активист Гульельмо Эпифани, а также секретарь Итальянских левых Никола Фраттоянни, попали в смешанную группу.
В эту группу также вошли депутаты от партий, организаций и движений, выступавших на прошедших выборах в качестве политических соперников объединения левых, позиционировавшего себя в качестве альтернативы левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией.
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