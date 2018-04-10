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Юная российская балерина покорила Сеть
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Юная российская балерина покорила Сеть 

Ридус 35 минут назад
В Сети набирают популярность ролики, на которых юная россиянка выполняет сложнейшие балетные упражнения.
На одном из них балерина балансирует на качающемся диске одной ногой, а другую ногу поднимает высоко вверх. Причем она это делает в подъезде жилого дома, что пользователи не смогли не отметить.
Девушка произвела впечатление не только на российских юзеров, но и на иностранных, в частности, американцев. Например, представитель видеохостинга Newsflare предложил россиянке разместить ее видео на своем сайте.
В основном же пользователи восхищались мастерством и талантом балерины.
Нашлись и те, кто не поверил своим глазам. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — признался один из них. «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — вторил ему другой.
Видео набрало более 63 тысяч просмотров и около 6 тысяч лайков.
Согласно профилю балерины в Instagram, ее зовут Яна Черепанова, ей 13 лет, живет она в Санкт-Петербурге и учится в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
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