Юная российская балерина покорила Сеть

В Сети набирают популярность ролики, на которых юная россиянка выполняет сложнейшие балетные упражнения.

На одном из них балерина балансирует на качающемся диске одной ногой, а другую ногу поднимает высоко вверх. Причем она это делает в подъезде жилого дома, что пользователи не смогли не отметить.

Девушка произвела впечатление не только на российских юзеров, но и на иностранных, в частности, американцев. Например, представитель видеохостинга Newsflare предложил россиянке разместить ее видео на своем сайте.

В основном же пользователи восхищались мастерством и талантом балерины.

Нашлись и те, кто не поверил своим глазам. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — признался один из них. «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — вторил ему другой.

Видео набрало более 63 тысяч просмотров и около 6 тысяч лайков.

Согласно профилю балерины в Instagram, ее зовут Яна Черепанова, ей 13 лет, живет она в Санкт-Петербурге и учится в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.