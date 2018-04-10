Андрей Афанасьев: Реально ли «Спартаку» вырвать чемпионство? «Локомотив» не отдаст свое лидерство

«Спартак» набрал сейчас очень неплохой ход. С ними действительно тяжело играть. Ничего плохого не хочу сказать об «Анжи» — там люди тоже работают и хотят выступать на хорошем уровне, но на фоне красно-белых они смотрелись довольно блекло. В «Спартаке» сейчас вся передняя линия в очень хорошем состоянии, не только Промес. Приземленный футбол. «Локо» переборол «Ростов» в Черкизове — Реально ли «Спартаку» вырвать чемпионство у «Локомотива»? — Я все-таки остаюсь на стороне «железнодорожников». Ну, не отдаст «Локомотив» свое лидерство. Думаю, подопечные Юрия Семина все-таки станут чемпионами. Как бы тяжело им ни было, как бы ни приближались конкуренты, мне кажется, что «железнодорожники» свое не отдадут, — сказал Афанасьев «Газете». Отметим, что на данный момент отрыв «Локо» от «Спартака» составляет 2 очка.