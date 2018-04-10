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Мастер-класс по боксу в Сочи проведут Рахим Чахкиев и Денис Лебедев
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Мастер-класс по боксу в Сочи проведут Рахим Чахкиев и Денис Лебедев 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Занятие состоится на площади Флага 15 апреля в Сочи.
Стоит отметить, что в Сочи каждые выходные, начиная с марта месяца, проходят спортивные мероприятия. Они приурочены к акции «Во славу воинов я посвящаю… ».
Суть акции в том, чтобы попробовать поставить какой-то свой личный рекорд и посвятить его всем воинам и труженикам трудового фронта. На каждое из таких состязаний приглашаются ветераны Великой Отечественной войны.
Мастер-класс по боксу станет самым ярким событием этой акции, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Помимо мастер-классов гостей ждут и показательные выступления боксеров сочинской спортивной школы олимпийского резерва №3.
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