Ещё
Олимпийский чемпион Алипов временно исключен из отбора на чемпионаты Европы и мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион Алипов временно исключен из отбора на чемпионаты Европы и мира 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Участие олимпийского чемпиона 2004 года по стендовой стрельбе Алексея Алипова в системе отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года приостановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).
42-летний Алипов, который также является бронзовым призером Игр 2008 года, участником пяти Олимпиад, многократным призером чемпионатов мира, пропустит апрельский Кубок мира в Южной Корее.
"Его участие в системе отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года приостановлено в связи с неудовлетворительным состоянием физической формы и здоровья, в том числе в соответствии с личным заявлением", — говорится в сообщении ССР.
"Алипову и его личному тренеру предоставлена программа подготовки. В случае ее выполнения и улучшения ситуации он имеет шанс вернуться в систему отбора в национальную сборную для участия в международных стартах. Решение принято президентом Стрелкового союза России [Владимиром Лисиным], который также является главным тренером сборной по стендовой стрельбе", — отмечает организация.
Чемпионат Европы по стендовой стрельбе пройдет с 30 июля по 12 августа в Австрии. Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Южной Корее.
ТАСС: последние новости
Песков: Россия не откажется от активной дипломатической работы по Сирии Врио губернатора Новосибирской области поручил проверить поведение персонала больниц Бабаев уверен, что стадион ЦСКА примет матч за Суперкубок УЕФА после 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение