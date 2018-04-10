Олимпийский чемпион Алипов временно исключен из отбора на чемпионаты Европы и мира

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Участие олимпийского чемпиона 2004 года по стендовой стрельбе Алексея Алипова в системе отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года приостановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).

42-летний Алипов, который также является бронзовым призером Игр 2008 года, участником пяти Олимпиад, многократным призером чемпионатов мира, пропустит апрельский Кубок мира в Южной Корее.

"Его участие в системе отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года приостановлено в связи с неудовлетворительным состоянием физической формы и здоровья, в том числе в соответствии с личным заявлением", — говорится в сообщении ССР.

"Алипову и его личному тренеру предоставлена программа подготовки. В случае ее выполнения и улучшения ситуации он имеет шанс вернуться в систему отбора в национальную сборную для участия в международных стартах. Решение принято президентом Стрелкового союза России [ Владимиром Лисиным ], который также является главным тренером сборной по стендовой стрельбе", — отмечает организация.

Чемпионат Европы по стендовой стрельбе пройдет с 30 июля по 12 августа в Австрии. Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Южной Корее.