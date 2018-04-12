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«А какие с Билялетдиновым счеты?» Репортаж с открытой тренировки ЦСКА
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«А какие с Билялетдиновым счеты?» Репортаж с открытой тренировки ЦСКА 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
В субботу стартует финальная серия плей-офф. В четверг армейцы провели открытую тренировку, в которой не приняли участие их лидеры Кирилл Капризов и Мэт Робинсон. Все остальные игроки занимались на льду.
После воскресной победы над СКА московские армейцы собрались во вторник вечером и провели разгрузочное занятие в тренажерном зале. На лед не выходили. В это время Сергей Федоров, которому команда обязана качественному скачку в таком важном компоненте как вбрасывания, находился в Новогорске и наблюдал за контрольным матчем юниорской сборной. В среду вечером она прилетела в Челябинск, где продолжит подготовку к ЮЧМ, который стартует 19 апреля.
ПЕТРОВ: ЗА «АК БАРСОМ» НЕ СЛЕЖУ
О юниорах я вспомнил, увидев на открытой тренировке Сергея Андронова и Кирилла Петрова из последней для России золотой команды U18. Она выиграла мировое первенство-2007 в Финляндии.
Петров туда приехал с опозданием — из-за проблем с въездными документами. А познакомились мы с ним в Новогорске, где он томился в ожидании разрешения проблемы.
Помню, как сидел он в буфете, положив босы ноги на стол, и смотрел по телевизору финал родного «Ак Барса» с «Магниткой». Уральцы с тремя оставшимися целыми и невредимыми защитниками ухитрились одолеть команду Зинэтулы Билялетдинова, в которой блистали Морозов, Зарипов, Зиновьев, Степанов, Воробьев, Терещенко, Никулин…
Через несколько лет помощник Билла Валерий Белов в редакции «Советского спорта» сказал о Петрове: «Умирать на льду не будет». И… пригласил его на ЧМ-2013, откуда сборная России вернулась после фиаско в четвертьфинале (3:8) от американцев.
Вот уже третий сезон Петров в ЦСКА. Именно он организовал победный гол в шестом матче серии со СКА — решительно вылез из-за ворот на пятачок, выбив при этом клюшку у защитника Зубарева, бросил, а Григоренко добил. Вот вам и «умирать не будет»…
— Кирилл, героем себя после серии со СКА чувствуете? — поинтересовались у Петрова после открытой тренировки. — Да что вы. Мы уже забыли серию со СКА. Это перевернутая страница. Готовимся к «Ак Барсу».
— У вас ведь в Казани много знакомых осталось… — Да. Часто там бываю. Да и многих в команде знаю нормально общаемся.
— Однако обладателей Кубка Гагарина в «Ак Барсе» мало осталось. Вы теперь в ЦСКА. Кто еще кроме Зарипова? — Батыршин, — эту фамилию Петров произнес с ударением на первый слог.
— Но лучше всех знакомы с Бурмистровым, с которым играли в одной тройке с детства? — Да. Мы с ним старые знакомые. Недавно созванивались, общались. Но на льду друзей не бывает.
— Пари с ним не заключили — кто выиграет Кубок Гагарина? — Нет.
— С Билялетдиновым у вас старые счеты? — А какие у меня с ним счеты? Зачем вы задаете такой вопрос? — Петров явно напрягся.
— Ну, вы ведь играли за «Ак Барс» в трех финалах? — Да нет. Только в одном — три года назад. А раньше почти не играл.
— Так какой СКА сильнее — этот, которого вы победили, или тот, которому три года назад уступили? — Обе команды хорошие.
— «Ак Барс» сильнее СКА? — Не знаю. Я за ним не слежу.
— «Ак Барс» за три года после вашего ухода изменился? — Еще раз повторяю. Я за ним не слежу.
— А январское поражение ЦСКА в Казани 4:6 помните? — Нет, не помню. У нас своя жизнь, мы готовимся к финалу.
— «Ак Барс» на три дня раньше, чем ЦСКА закончил финал конференции. У казанцев будет преимущество в свежести? — Не думаю. Они выиграли серию 4-0, мы — 4-2. В этом нет чего-то сверхъестественного.
— Вам удобнее начинать серию в Москве или Казани? — Не думал над этим. Нам сказали — в Казани. Значит, в Казани.
ТЕЛЕГИН: УЧИМСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ
Силовой форвард Иван Телегин остался вне игры в двух последних матчах серии со СКА. Однако это не отразилось на надежности бригад большинства. Его партнеры с не меньшей самоотверженностью пластались на льду. Блокировали броски, ловили шайбу на себя.
— Как здоровье, Иван? — Нормально. Самое главное — восстановился.
— Каково с трибуны смотреть матчи со СКА? — Нервно, нервно. Очень хотелось выйти и помочь ребятам.
— Два года назад вы прошли СКА и в финале уступили «Магнитке»… — Надо учиться на собственных ошибках. Тем более встречаемся с Казанью, очень сильной командой, с хорошей дисциплиной. Думаю, будет зрелищный хоккей.
— Такой же, как в матче регулярного чемпионата в конце января? — Да я уже не помню…
— Тогда, напомню, десять голов на двоих забили. — Нет, такого не повторится. А может, и будет. Это ведь хоккей, в нем все возможно. Правильно?
КУЗЬМЕНКО: В КАЗАНИ СРАЗУ ВКАЧУСЬ
— Андрей, на открытой тренировке перед финалом конференции вы признались, что СКА пока не забивали. И в первом же матче оформили хет-трик. «Ак Барс» же огорчали в регулярном чемпионате. — Не важно, кто сделал хет-трик. Главное — победа. Тот матч я начал не удачно, не смог отдать шайбу партнеру, когда вышли «2 в 1», потом эта подножка на Гусеве. Никогда до этого в Питере не играл. Первые две смены была скованность. Надеюсь, в Казани сразу вкачусь в игру.
— После хет-трика ваше игровое время не увеличилось. Не обидно? — Что вы! Все ради победы, ради команды. Если дадут только одну минуту, буду эту минуту выкладываться на сто процентов.
— С возвращением Светлакова ваша игра преобразилась. Как он себя чувствует после того, как в последнем матче со СКА шайбу попала ему в лодыжку? Щелчок у Ковальчука ведь убийственной силы… — Нормально. Здоров, Синяк сошел. Рвется в бой.
— А кто у вас третий? — Пока работаем с Окуловым.
Под конец тренировки на лед вышел Сергей Федоров. Время отрабатывать вбрасывания…
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