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Ломбертс: «Луческу не был честным по отношению ко мне»
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Ломбертс: «Луческу не был честным по отношению ко мне» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Экс-защитник питерского «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил о своих отношениях с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.
— Он не был честен по отношению ко мне. Я долго не играл из-за травмы и понимал, что не могу сразу попасть в основной состав. Но когда кто-то из игроков на моей позиции был дисквалифицирован, Луческу говорил: «Ты долго не играл, поэтому не можешь выйти и сейчас». Затем я уехал в сборную — Мирча спросил: «Как ты можешь выступать за Бельгию, если не играешь в клубе?» Что я должен был сделать? Отказаться от вызова? Тем более что спустя некоторое время Луческу снова объяснял, как важно для футболиста играть за национальную сборную. Как бы я ни старался, наши отношения все равно были ужасны. После того, как в одном из матчей я получил красную карточку, Мирча обвинил в этом меня. Считаю, это была не только моя ошибка. Даже когда я уходил из «Зенита», Луческу не дал мне спокойно попрощаться. В моем прощальном матче на «Петровском» он не хотел меня выпускать даже не две минуты. Я вышел только потому, что на тренера давили болельщики и Тимощук, который попросил выпустить на поле. Если бы не они, Луческу не дал бы мне возможности попрощаться, — сказал Ломбертс в эксклюзивном интервью Sport24.
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