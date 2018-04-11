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На Алтае осудили мужчину, который убил беспомощного пенсионера
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На Алтае осудили мужчину, который убил беспомощного пенсионера 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителя Панкрушихинского района осудили на 10 лет за разбойное нападение на одинокого беспомощного пенсионера, в результате которого тот скончался.
24 августа 2016 года подсудимый проник в дом пенсионера, зная, что тот плохо передвигается, почти не слышит и не видит. Он выставил окно, вошел внутрь, ударил спящего хозяина дома в лицо, а затем стал душить подушкой и требовать деньги.
Мужчина отказался отдать деньги, тогда подсудимый взял табурет и несколько раз ударил пенсионера по голове, а затем продолжил избивать кулаками. Затем он увидел в кармане его рубашке тысячу рублей, забрал купюру и ушел. Благодаря родственникам, которые вовремя обнаружили избитого пенсионера, 77-летний мужчина прожил еще 14 дней.
В суде удалось доказать еще и факт кражи из гаража потерпевшего, совершенной за месяц до разбойного нападения. Подсудимый и его знакомый украли имущество на 11200 рублей.
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