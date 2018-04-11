На Алтае осудили мужчину, который убил беспомощного пенсионера

Жителя Панкрушихинского района осудили на 10 лет за разбойное нападение на одинокого беспомощного пенсионера, в результате которого тот скончался.

24 августа 2016 года подсудимый проник в дом пенсионера, зная, что тот плохо передвигается, почти не слышит и не видит. Он выставил окно, вошел внутрь, ударил спящего хозяина дома в лицо, а затем стал душить подушкой и требовать деньги.

Мужчина отказался отдать деньги, тогда подсудимый взял табурет и несколько раз ударил пенсионера по голове, а затем продолжил избивать кулаками. Затем он увидел в кармане его рубашке тысячу рублей, забрал купюру и ушел. Благодаря родственникам, которые вовремя обнаружили избитого пенсионера, 77-летний мужчина прожил еще 14 дней.

В суде удалось доказать еще и факт кражи из гаража потерпевшего, совершенной за месяц до разбойного нападения. Подсудимый и его знакомый украли имущество на 11200 рублей.