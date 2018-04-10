12 апреля состоится заседание Исполкома Олимпийского комитета России

12 апреля в Олимпийском комитете России состоится заседание Исполкома ОКР.

В первой части заседания члены Исполкома совместно с Коллегией Минспорта обсудят итоги участия олимпийских спортсменов из России, сопровождающих и официальных лиц в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея).

В повестку дня также включены вопросы о проведении Олимпийского собрания 2018 года, о плане работы Исполкома ОКР, о награждении Почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» и разное.