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Надо подождать: из-за учений жильцы домов у Центрального стадиона не могут попасть в свои квартиры
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Надо подождать: из-за учений жильцы домов у Центрального стадиона не могут попасть в свои квартиры 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге у некоторых жильцов домов, которые находятся у Центрального стадиона, возникли проблемы с попаданием в квартиры.
— У всех просят показать паспорт. Если нет с собой, то не пускают. Я видел, что утром было много полиции, но не догадался, что надо взять паспорт, — рассказал E1.RU Владислав, проживающий в одном из домов на Крылова.
И действительно, с самого раннего утра к стадиону стали стягивать усиленные наряды полиции и ОМОН, в воздух подняли дирижабль «Око», с помощью которого отслеживают ситуацию с высоты.
В полиции жильцов успокоили.
— В ближайшее время учебные мероприятия будут завершены. И люди смогут беспрепятственно попасть в свои дома, — сказал E1.RU глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.
Он отметил, что это плановые учения, которые проводят для отработки взаимодействия различных спецслужб при ЧП.
В полиции не говорят, связаны ли учения с предстоящим чемпионатом мира (в Екатеринбурге пройдут четыре матча мундиаля). В ближайшее же воскресенье «Урал» сыграет со «Спартаком». Из-за этого матча будут перекрыты несколько улиц.
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