Надо подождать: из-за учений жильцы домов у Центрального стадиона не могут попасть в свои квартиры

В Екатеринбурге у некоторых жильцов домов, которые находятся у Центрального стадиона, возникли проблемы с попаданием в квартиры.

— У всех просят показать паспорт. Если нет с собой, то не пускают. Я видел, что утром было много полиции, но не догадался, что надо взять паспорт, — рассказал E1.RU Владислав, проживающий в одном из домов на Крылова.

И действительно, с самого раннего утра к стадиону стали стягивать усиленные наряды полиции и ОМОН, в воздух подняли дирижабль «Око», с помощью которого отслеживают ситуацию с высоты.

В полиции жильцов успокоили.

— В ближайшее время учебные мероприятия будут завершены. И люди смогут беспрепятственно попасть в свои дома, — сказал E1.RU глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых

Он отметил, что это плановые учения, которые проводят для отработки взаимодействия различных спецслужб при ЧП.