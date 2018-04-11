«Жители в ужасе звонили спасателям»: на Центральном стадионе ночью сработала пожарная сигнализация

Минувшей ночью жильцов домов возле Центрального стадиона разбудил звук пожарной сигнализации. В течение нескольких минут люди не могли понять, идут ли на стадионе учения или есть реальная опасность.

— Сегодня в 3:35 на Центральном стадионе были включены сирены и сигналы пожарной тревоги. Весь район огласился звуками громкоговорителей. Жители в ужасе звонили в спасателям, не поняв, что происходит. Очень было бы интересно узнать, кто санкционирует подобные развлечения, — сказала Е1.RU жительница дома на Татищева, 6. — Мы думали, что-то случилось. Звонили по номеру 112, так как круглосуточного телефона «Екатеринбург Арены» мы не нашли.

В администрации стадиона E1.RU уточнили, что это сработала ложная пожарная сигнализация при продолжающихся наладочных и тестовых работах.

— Произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Оповещение продолжалось около пяти минут. Сожалеем о неудобствах, доставленных некоторым жителям окрестных домов. Напоминаем, что в это воскресенье пройдет уже второй тестовый матч, а это значит, что все пусконаладочные работы близки к завершению, — сообщили в администрации стадиона.

А вчера из-за учений жильцы домов у Центрального стадиона не могли попасть в свои квартиры. С самого раннего утра к стадиону были стянуты усиленные наряды полиции и ОМОН, в воздух подняли дирижабль «Око», с помощью которого отслеживали ситуацию с высоты.