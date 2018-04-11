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«Жители в ужасе звонили спасателям»: на Центральном стадионе ночью сработала пожарная сигнализация
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«Жители в ужасе звонили спасателям»: на Центральном стадионе ночью сработала пожарная сигнализация 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Минувшей ночью жильцов домов возле Центрального стадиона разбудил звук пожарной сигнализации. В течение нескольких минут люди не могли понять, идут ли на стадионе учения или есть реальная опасность.
— Сегодня в 3:35 на Центральном стадионе были включены сирены и сигналы пожарной тревоги. Весь район огласился звуками громкоговорителей. Жители в ужасе звонили в спасателям, не поняв, что происходит. Очень было бы интересно узнать, кто санкционирует подобные развлечения, — сказала Е1.RU жительница дома на Татищева, 6. — Мы думали, что-то случилось. Звонили по номеру 112, так как круглосуточного телефона «Екатеринбург Арены» мы не нашли.
В администрации стадиона E1.RU уточнили, что это сработала ложная пожарная сигнализация при продолжающихся наладочных и тестовых работах.
— Произошла ложная сработка пожарной сигнализации. Оповещение продолжалось около пяти минут. Сожалеем о неудобствах, доставленных некоторым жителям окрестных домов. Напоминаем, что в это воскресенье пройдет уже второй тестовый матч, а это значит, что все пусконаладочные работы близки к завершению, — сообщили в администрации стадиона.
А вчера из-за учений жильцы домов у Центрального стадиона не могли попасть в свои квартиры. С самого раннего утра к стадиону были стянуты усиленные наряды полиции и ОМОН, в воздух подняли дирижабль «Око», с помощью которого отслеживали ситуацию с высоты.
В ближайшее же воскресенье «Урал» сыграет со «Спартаком». Из-за этого матча будут перекрыты несколько улиц.
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