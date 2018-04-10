Станислав Черчесов: «Габулов? Будем смотреть. Заранее абонементы не выдаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» отметил, что окончательно с составом вратарей на чемпионат мира он еще не определился. По словам специалиста, он еще будет следить за их игрой.

— Акинфеев — безоговорочно первый номер. Габулов — третий номер на чемпионате мира. Второго вратаря нужно выбирать между Луневым и Селиховым. Правильно?

— Мы вызвали четыре вратаря. Мы посмотрели. Самое главное — мы посмотрели на состояние вратаря, когда он играет, и когда он не играет. Могу сказать, что у Габулова разницы нет. В нем ничего не изменилось. Это надо было посмотреть, а не домысливать что-то. Он приехал в хорошем состоянии. В таком же, в каком он был. Значит, простой в игре его не сделал хуже. А для команды он важная персона.