Станислав Черчесов: «Габулов? Будем смотреть. Заранее абонементы не выдаем» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» отметил, что окончательно с составом вратарей на чемпионат мира он еще не определился. По словам специалиста, он еще будет следить за их игрой.
— Акинфеев — безоговорочно первый номер. Габулов — третий номер на чемпионате мира. Второго вратаря нужно выбирать между Луневым и Селиховым. Правильно?
— Мы вызвали четыре вратаря. Мы посмотрели. Самое главное — мы посмотрели на состояние вратаря, когда он играет, и когда он не играет. Могу сказать, что у Габулова разницы нет. В нем ничего не изменилось. Это надо было посмотреть, а не домысливать что-то. Он приехал в хорошем состоянии. В таком же, в каком он был. Значит, простой в игре его не сделал хуже. А для команды он важная персона.
Поэтому мы сейчас будем смотреть, будет он играть, не будет он играть. Как другие будут играть… Мы заранее абонементы не выдаем. Больше внимания обращаем на тех, кто играет в командах с высокими задачами. Естественно, они играют в еврокубках, что не маловажный фактор. Есть вратари, которые хорошо выступают только в нашем чемпионате. Но их можно оценить только в рамках нашего чемпионата. Вратарей, которых мы вызвали, можно было оценить на уровне европейских команд. "Зенит", "Спартак" играли в еврокубках.