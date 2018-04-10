Ещё
Врач сборной России оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира—2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач сборной России оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира—2018 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о шансах защитника «Спартака» и национальной команды Георгия Джикии восстановиться после разрыва крестообразных связок колена к началу чемпионата мира—2018.
«Шансы есть всегда. Ему надо дать спокойно восстановиться. Были случаи, когда и за четыре месяца игроки восстанавливались. Всё будет зависеть от функционального состояния. Потому что колено в обычной жизни и во время тренировок — две разные ситуации. Все мы рассчитываем, ждём. Контакт с ним держим. Будем только рады. Зависит же ещё и от психологического настроя.
Васин сейчас находится на реабилитации не в России, всё идёт своим чередом. Кокорин травмировался ещё позже. Как показывает статистика РФПЛ, за 2017-2018 гг. было 17 травм крестов. Все восстанавливаются в срок от пяти до семи месяцев. Поэтому вероятность чуда все могут сами оценить. Быстрее, чем за 4,5 месяца, никто не возвращался к занятиям к общей группе», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат.com: последние новости
Чарли Николас: «Ман Сити» победит «Ливерпуль», но вылетит из Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги чемпионов «Локомотив» подписал соглашение с машиностроительным холдингом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
Новая великая победа США воняет на весь спорт
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение