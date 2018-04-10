Врач сборной России оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира—2018 

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о шансах защитника «Спартака» и национальной команды Георгия Джикии восстановиться после разрыва крестообразных связок колена к началу чемпионата мира—2018.
«Шансы есть всегда. Ему надо дать спокойно восстановиться. Были случаи, когда и за четыре месяца игроки восстанавливались. Всё будет зависеть от функционального состояния. Потому что колено в обычной жизни и во время тренировок — две разные ситуации. Все мы рассчитываем, ждём. Контакт с ним держим. Будем только рады. Зависит же ещё и от психологического настроя.
Васин сейчас находится на реабилитации не в России, всё идёт своим чередом. Кокорин травмировался ещё позже. Как показывает статистика РФПЛ, за 2017-2018 гг. было 17 травм крестов. Все восстанавливаются в срок от пяти до семи месяцев. Поэтому вероятность чуда все могут сами оценить. Быстрее, чем за 4,5 месяца, никто не возвращался к занятиям к общей группе», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.