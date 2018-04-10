Врач сборной России оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира—2018

«Шансы есть всегда. Ему надо дать спокойно восстановиться. Были случаи, когда и за четыре месяца игроки восстанавливались. Всё будет зависеть от функционального состояния. Потому что колено в обычной жизни и во время тренировок — две разные ситуации. Все мы рассчитываем, ждём. Контакт с ним держим. Будем только рады. Зависит же ещё и от психологического настроя.