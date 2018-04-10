Опасные приключения ребенка в квартире

Упал

Уж сколько раз твердили миру: ремни на стульчиках не для красоты! А дно в кроватках опускается не чтобы бедные родители ниже нагибались к ребёнку. Тем не менее «полёты» остаются любимым развлечением грудничков. Не нужно сразу вызывать «скорую», если:

Малыш сразу закричал. Значит, потери сознания не было, а вопли в течение 10-15 минут — просто признак испуга.

В месте ушиба шишка или небольшая ссадина. Прикладываем холод, обрабатываем зелёнкой и успокаиваемся.

В течение суток нет изменений в поведении: обмороков, задержки речи, сонливости, рвоты, отказа от еды. При наличии любого из перечисленного — срочно «112»!

Проглотил

…Бумагу. Излюбленное лакомство малышей! Когда дитя отгрызло кусок чистого блокнотного листа, волноваться не стоит — переварится. А вот денежная купюра (вы не ослышались), кусок газеты или уголок от коробки, в которой курьер привёз памперсы, — уже неприятность. Типографская краска — это «химия», а микробов на бумаге не перечесть. Даём сорбенты, наблюдаем за стулом и в случае чего звоним куда следует.

…Мелкий предмет. Дети наделены сверхспособностью находить их буквально всюду. Пуговицы, монетки, бусины без острых краёв на другой день будут красоваться в подгузнике без последствий для малыша (исключение — батарейки-«таблетки», опасные не формой, а «начинкой»). Ускорить их «путь» можно, покормив ребенка густой мягкой пищей. А вот сухая макаронина с пола на кухне, значок, мамина серёжка — риск поранить гортань или внутренние органы. Лучше «перебдеть» и вызвать неотложку…

…Стекло. Моем руки и изучаем ротовую полость на наличие осколков. То, что близко, осторожно удаляем, остальное не трогаем и звоним в «скорую». Возможно, в больнице у ребёнка вызовут рвотный рефлекс, и остатки благополучно выйдут сами. Но понаблюдаться 3-4 дня в стационаре придётся: нужно убедиться, что всё вышло, в кале нет крови, а значит, желудок и стенки кишечника целы.

…Бытовую химию. Что точно нельзя делать, так это провоцировать рвоту! На обратном пути проглоченный стиральный порошок или средство для мытья пола повторно обожгут слизистые. Едва заподозрив, что малыш проглотил подобное, сразу вызываем «скорую». Пока она едет, можно дать ребёнку попить воды мелкими глоточками.

Засунул что-то в нос То, как ребёнок обнаружил на полу, например, семечку и засунул её в нос, вы могли не заметить. Но что-то же должно её выдать?

Капризы и попытки почесать в носике

свистящее дыхание

частое чихание без каких-либо признаков ОРВИ

внезапно начавшиеся обильные водянистые сопли из одной ноздри

носовое кровотечение

Никогда не пытайтесь достать предмет, застрявший в носу, пинцетом или пальцами! Это может повредить слизистую и протолкнуть инородное тело ещё дальше!

Зажмите малышу пустую ноздрю и попросите высморкаться. Грудничку можно спровоцировать чихание, например, дав понюхать перец. Если ничего не помогает, вызывайте «скорую» или отправляйтесь в больницу своим ходом. По дороге лучше попросить малыша дышать ртом, хотя с грудничком это, конечно, невозможно.

Берегите своих малышей и не допускайте катастроф!