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ФИФА задумалась о запрете на аренды
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ФИФА задумалась о запрете на аренды 

LiveSport.Ru 21 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
ФИФА в ближайшее время намерена рассмотреть реформу системы трансферов, информирует France Football.
Как стало известно изданию, переговоры по этому поводу проходили в последние месяцы в Цюрихе. В них среди прочих принимали участие вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, представители FIFPro, Европейской ассоциации клубов, а также такие звезды, как Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен.
На обсуждении находятся 11 пунктов. Самый существенный из них затронет аренды, которые могут быть ограничены или вовсе запрещены, подчеркивается в материале.
Отмечается, что сам принцип аренды, направленный на то, чтобы дать молодому игроку больше игрового времени, превращается в извращение, которым занимаются крупные клубы, собирающие всех талантов подряд.
Только в этом сезоне «Ювентус» отдал в аренду 41 футболиста, «Удинезе» — 27, «Челси» — 22, а «Манчестер Сити» — 18.
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