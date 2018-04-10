Кержаков считает, что после ЧМ-2018 у Смолова будет последняя возможность перейти в зарубежный клуб

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России и бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение о перспективах нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова перейти в зарубежный клуб. «Смолов не просто сложился как футболист, он взрослый человек уже. 28 лет — серьёзный возраст. После чемпионата мира, считаю, у него будет последняя возможность уехать. Ещё год в Краснодаре — и ему уже 29. Потом 30. И ещё неизвестно, как будет играть команда, будет ли выступать в еврокубках», — приводит слова Кержакова «Лента.ру» Ранее владелец «Краснодара» заявил, что Смолову должны доплачивать за то, что он терпит разговоры журналистов о своей продаже.