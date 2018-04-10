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Илья Геркус: «Недружественные выезды? Мы на такие территории не заезжаем»
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Илья Геркус: «Недружественные выезды? Мы на такие территории не заезжаем» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
На презентации подписания соглашения с компанией по производству автобусов президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, не разобьют ли стекла у автобуса на «недружественных» выездах. Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов фанаты «Ливерпуля» атаковали автобус «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой «красных» — 3:0.
— Мы очень дружественный клуб, не заезжаем на недружественную территорию, — сказал Геркус. — Ждем сегодня матча Лиги чемпионов — что произойдет с автобусом «Ливерпуля», будет ли ответочка. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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