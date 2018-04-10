Бухаров провел тренировку с «Рубином»

Александр Бухаров восстанавливается после травмы и последующей операции вместе с первой командой „Рубина“ под присмотром специалистов клуба. Сегодня у него действительно была первая тренировка на поле. Клуб всячески поддерживает бывшего футболиста и желает ему скорейшего восстановления. На данный момент он не находится на контракте с „Рубином“, — сообщает „Бизнес Online“ со ссылкой на источник в клубе.

Бухаров также проходил восстановление в „Рубине“ после травмы и операции на ахилловом сухожилии. Сегодня нападающий провел часть занятий в общей группе, а затем продолжил заниматься индивидуально.

33-летний Бухаров защищал цвета казанского клуба с 2004 по 2010 год.