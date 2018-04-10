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Бухаров провел тренировку с «Рубином»
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Бухаров провел тренировку с «Рубином» 

Советский спорт 2 часа назад
«Александр Бухаров восстанавливается после травмы и последующей операции вместе с первой командой „Рубина“ под присмотром специалистов клуба. Сегодня у него действительно была первая тренировка на поле. Клуб всячески поддерживает бывшего футболиста и желает ему скорейшего восстановления. На данный момент он не находится на контракте с „Рубином“, — сообщает „Бизнес Online“ со ссылкой на источник в клубе.
Бухаров также проходил восстановление в „Рубине“ после травмы и операции на ахилловом сухожилии. Сегодня нападающий провел часть занятий в общей группе, а затем продолжил заниматься индивидуально.
33-летний Бухаров защищал цвета казанского клуба с 2004 по 2010 год.
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