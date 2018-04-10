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Ломбертс: «Даже из Бельгии обидно наблюдать за ситуацией с Шатовым и Дзюбой»
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Ломбертс: «Даже из Бельгии обидно наблюдать за ситуацией с Шатовым и Дзюбой» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Защитник бельгийского «Остенде» Николас Ломбертс высказался о ситуации, в которой оказались его бывшие партнеры по питерскому "Зениту" Артем Дзюба и Олег Шатов, выступающие сейчас на правах аренды в тульском «Арсенале» и «Краснодаре» соответственно.
"Это удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов — один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь, не знаю всей ситуации изнутри — может, Манчини и прав — я действительно не в курсе, но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии", — цитирует 33-летнего бека sport24.ru.
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