Соревнования на Кубок столицы по спортивной орнитологии стартуют в Москве 15 апреля

Командные соревнования по фотографированию и определению видов птиц «Весна-2018» на Кубок столицы стартуют 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Организаторы: ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и некоммерческое партнерство содействия развитию спортивной орнитологии «Птицы и Люди».

«Цель мероприятия — изучение и сохранение живой природы столицы, сбор информации о перелетных и гнездящихся птицах. В основе соревнований лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. Соревнования пройдут в 18-й раз», — говорится в сообщении.

Кубок столицы по бердингу — это командные соревнования по фотографированию и определению видов птиц, которые проходят в двух номинациях: «Знатоки» и «Новички». Задача команды — за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Результаты направляются участниками в течение трех суток после окончания соревнований через телекоммуникационную сеть Интернет.

До начала соревнований необходимо ознакомиться с Регламентом, скопировать чек-лист и карту местности (на сайте ГПБУ «Мосприрода»). Заблаговременно регистрироваться на соревнования не нужно. С собой необходимо иметь фотоаппараты, бинокли, ручки, простые карандаши, сухой паек. Одежда участников — по погоде. В случае выпадения осадков (снега или дождя) соревнования не отменяются.