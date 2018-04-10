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Соревнования на Кубок столицы по спортивной орнитологии стартуют в Москве 15 апреля
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Соревнования на Кубок столицы по спортивной орнитологии стартуют в Москве 15 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Командные соревнования по фотографированию и определению видов птиц «Весна-2018» на Кубок столицы стартуют 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Организаторы: ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и некоммерческое партнерство содействия развитию спортивной орнитологии «Птицы и Люди».
«Цель мероприятия — изучение и сохранение живой природы столицы, сбор информации о перелетных и гнездящихся птицах. В основе соревнований лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. Соревнования пройдут в 18-й раз», — говорится в сообщении.
Кубок столицы по бердингу — это командные соревнования по фотографированию и определению видов птиц, которые проходят в двух номинациях: «Знатоки» и «Новички». Задача команды — за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Результаты направляются участниками в течение трех суток после окончания соревнований через телекоммуникационную сеть Интернет.
До начала соревнований необходимо ознакомиться с Регламентом, скопировать чек-лист и карту местности (на сайте ГПБУ «Мосприрода»). Заблаговременно регистрироваться на соревнования не нужно. С собой необходимо иметь фотоаппараты, бинокли, ручки, простые карандаши, сухой паек. Одежда участников — по погоде. В случае выпадения осадков (снега или дождя) соревнования не отменяются.
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