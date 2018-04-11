ФИФА хочет принять предложение ближневосточного консорциума о покупке прав на два турнира

ТАСС , 11 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует совершить сделку с инвестиционным фондом из Ближнего Востока и Азии, по результатам которой к фонду за $25 млрд на 12 лет перейдут права на расширенную версию клубного чемпионата мира. Об этом сообщает AP.

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует проводить расширенный клубный ЧМ с 2021 года, в турнире, проходящем раз в четыре года, будут принимать участие 24 команды. Для национальных сборных предусмотрено проведение отдельного соревнования раз в два года. Доля ФИФА в совместном с инвесторами предприятии составит 51%. Инфантино отказался называть имена инвесторов, но отметил, что они хотят как можно более скорого разрешения данного вопроса.

В клубном чемпионате мира в его нынешнем формате принимают участие семь клубов из шести континентальных конфедераций, турнир проводится ежегодно в течение десяти дней в декабре. ФИФА разрабатывает проект обновленного клубного чемпионата мира, который будет проводится раз в четыре года. В нем будет принимать участие 24 клуба со всего мира, 12 клубов будут из Европы, пять — из Южной Америки и по два — из Азии, Африки и Северной Америки. Ранее СМИ сообщали о том, что ФИФА может создать так называемую Мировую лигу — турнир для национальных команд схожий с Лигой наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который будет проходить в течение всего года.

В случае, если инвесторы смогут купить права на турниры, то контроль за ними полностью перейдет к ним. Они станут организаторами соревнований, будут выбирать места проведения турниров. Отмечается, что никогда в истории ФИФА не продавала и не передавала контроль над своими соревнованиями третьей стороне.