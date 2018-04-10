СМИ: ближневосточный консорциум предложил ФИФА $25 млрд за покупку прав на два турнира

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании совета ФИФА рассказал, что инвестиционный фонд из Ближнего Востока и Азии хочет купить за $25 млрд права на так называемую расширенную версию клубного чемпионата мира, а также на предполагаемую всемирную лигу для национальных сборных. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

В марте в Боготе прошло заседание совета ФИФА, на котором Инфантино рассказал высшему совету ФИФА о таком предложении, которое поступило главе организации. Издание ссылается на слова нескольких человек, которые владеют информацией о том, что происходило на встрече. Инфантино отказался называть имена этих инвесторов, но отметил, что они хотят, как можно более скорого разрешения данного вопроса.

Совет отклонил предложение Инфантино, заявив, что для дальнейшего рассмотрения данного вопроса требуется более детальная информация. Президент ФИФА поделился, что он должен был заключил соглашение о неразглашении, но он хотел получить разрешение совета организации на дальнейшее рассмотрение данного предложения, прежде чем заключить соглашение с инвесторами. Также сообщается, что ранее в 2018 году Инфантино получил предложение о проведении клубного чемпионата мира в Китае и Саудовской Аравии.

В клубном чемпионате мира в его нынешнем формате принимают участие семь клубов из шести континентальных конфедераций, турнир проводится ежегодно в течение десяти дней в декабре. ФИФА разрабатывает проект обновленного клубного чемпионата мира, который будет проводится раз в четыре года. В нем будет принимать участие 24 клуба со всего мира, 12 клубов будут из Европы, пять — из Южной Америки и по два — из Азии, Африки и Северной Америки. Также ранее СМИ сообщали о том, что ФИФА может создать так называемую Мировую лигу — турнир для национальных команд схожий с Лигой наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который будет проходить в течение всего года.

В случае, если инвесторы смогут купить права на турниры, то контроль за ними полностью перейдет к ним. Они станут организаторами соревнований, будут выбирать места проведения турниров. Отмечается, что никогда в истории ФИФА не продавала и не передавала контроль над своими соревнованиями третьей стороне.