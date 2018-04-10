Экс-тренер «Ростова» Балахнин пожелал команде найти выход из кризиса 

Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин в интервью "Газете.Ru" рассказал, что команде Валерия Карпина нужно сделать дабы преодолеть кризис.
"Трудно давать советы, поскольку «Ростову» сейчас вообще сложно маневрировать. Нужно больше забивать — это не раз говорил и сам Карпин. Группа атаки не совсем его устраивает. Сейчас нет исполнителей, которые могли бы это качественно делать. Чтобы выигрывать, нужно забивать.
В «Ростове» это понимают и пытаются как-то компенсировать это командной игрой, но пока не получается", — сказал Балахнин.
Он отметил, что попадание команды в зону переходных матчей вызывает неприятные эмоции.
"И, естественно, этот факт будет давить психологически. Пожелаю команде отбросить все и, надеюсь, в следующем матче со «СКА-Хабаровском» «Ростов» выиграет и приобретет уверенность", — добавил специалист.
"Ростов" при Карпине сыграл пять матчей в чемпионате России, три из которых проиграл и два свел к ничьей.