Экс-тренер «Ростова» Балахнин пожелал команде найти выход из кризиса

"Трудно давать советы, поскольку «Ростову» сейчас вообще сложно маневрировать. Нужно больше забивать — это не раз говорил и сам Карпин. Группа атаки не совсем его устраивает. Сейчас нет исполнителей, которые могли бы это качественно делать. Чтобы выигрывать, нужно забивать.

В «Ростове» это понимают и пытаются как-то компенсировать это командной игрой, но пока не получается", — сказал Балахнин.

Он отметил, что попадание команды в зону переходных матчей вызывает неприятные эмоции.

"И, естественно, этот факт будет давить психологически. Пожелаю команде отбросить все и, надеюсь, в следующем матче со «СКА-Хабаровском» «Ростов» выиграет и приобретет уверенность", — добавил специалист.

"Ростов" при Карпине сыграл пять матчей в чемпионате России, три из которых проиграл и два свел к ничьей.