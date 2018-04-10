Ещё
Экс-тренер «Ростова» Балахнин пожелал команде найти выход из кризиса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер «Ростова» Балахнин пожелал команде найти выход из кризиса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин в интервью "Газете.Ru" рассказал, что команде Валерия Карпина нужно сделать дабы преодолеть кризис.
"Трудно давать советы, поскольку «Ростову» сейчас вообще сложно маневрировать. Нужно больше забивать — это не раз говорил и сам Карпин. Группа атаки не совсем его устраивает. Сейчас нет исполнителей, которые могли бы это качественно делать. Чтобы выигрывать, нужно забивать.
В «Ростове» это понимают и пытаются как-то компенсировать это командной игрой, но пока не получается", — сказал Балахнин.
Он отметил, что попадание команды в зону переходных матчей вызывает неприятные эмоции.
"И, естественно, этот факт будет давить психологически. Пожелаю команде отбросить все и, надеюсь, в следующем матче со «СКА-Хабаровском» «Ростов» выиграет и приобретет уверенность", — добавил специалист.
"Ростов" при Карпине сыграл пять матчей в чемпионате России, три из которых проиграл и два свел к ничьей.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт назвал "Спартак" реальным конкурентом "Локомотива" в борьбе за победу Белый дом посоветовал фанатам "дважды подумать" о поездке в Россию на ЧМ-2018 Глава ФИФА полностью уверен в безопасности предстоящего чемпионата мира в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
ФИФА может запретить аренду футболистов
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение