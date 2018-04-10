Барцальи может пропустить ответный матч против «Реала» 

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи не участвовал в тренировке команды накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала", сообщает Football Italia. По информации источника, участие 36-летнего игрока обороны во встрече с мадридцами находится под вопросом.
Вместе с тем, к занятиям с командой вернулся восстановившийся от травмы нападающий Федерико Бернардески. Также участие в тренировке приняли Пауло Дибала, Родриго Бентанкур и Бенедикт Хеведес. Трое последних не смогут помочь «старой синьоре» в матче с «Реалом» — Дибала и Бентанкур пропустят игру из-за дисквалификаций, а Хеведес не вошел в список игроков, заявленных для участия в Лиге чемпионов.
Напомним, первая игра завершилась домашним разгромным поражением туринцев — 0:3. Отметный матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 11 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.