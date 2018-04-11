Бейл сыграет за «Реал» с первых минут в ответном матче против «Ювентуса» 

Стали известны стартовые составы "Реала" и «Ювентуса» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, который пройдет 11 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «Реала»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Рафаэль Варан, Хесус Вальехо, Каземиро, Лука Модрич, Иско, Тони Кроос, Криштиану Роналду, Гарет Бэйл.
Стартовый состав «Ювентуса»: Джанлуиджи Буффон, Маттиа Де Шильо, Алекс Сандро, Мехди Бенатиа, Джорджо Кьеллини, Сами Хедира, Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Марио Манджукич.
В первом матче, который проходил в Турине испанская команда победила со счетом 3:0.
Матч «Реал» — «Ювентус» начнется в 21:45 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.