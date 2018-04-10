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Алексей Потапов: Красивой игры между «Ак Барсом» и ЦСКА не получится
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Алексей Потапов: Красивой игры между «Ак Барсом» и ЦСКА не получится 

Советский спорт 2 часа назад
«В ЦСКА подобрана очень хорошая команда, многих ребят я лично знаю. Они прошли СКА, поэтому настраиваемся самым серьезным образом. Будет очень непросто, они не дают времени ни в атаке, ни в обороне. Я могу сказать, что красивой игры не получится — будет очень много борьбы везде, будет вязкая, тяжелая работа», — цитирует ТАСС Потапова.
«То, что хоккеисты ЦСКА играли на Олимпиаде, не будет определяющим фактором. У ребят сейчас есть время к нам подготовиться, у нас было время. Можно, конечно, сетовать на погоду, еще на что-то, но нужно выходить и делать свою работу, играть на победу. Не важно, как у тебя дома, болит ли что-то — ты вышел на лед и полностью отдаешься», — добавил Потапов.
Матчи финала Кубка Гагарина в Казани пройдут 14 и 16 апреля. В Москве игры состоятся 18 и 20 апреля.
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