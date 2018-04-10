«Волгоградский марафон» состоится 30 апреля в тридцатый раз

«Волгоградский марафон» пройдет весной 2018 года 30 апреля, в мероприятии примут участие гости из разных уголков России и дальнего зарубежья.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в программе запланированы забеги на дистанции в 42 195 метров, 21 097 метров,10 000 метров и детский пробег «Мой первый километр». Старт и финиш намечены у памятника бронекатеру на Центральной набережной. Трасса, по которой побегут участники, недавно отремонтирована и сертифицирована международными организациями AIMS IAAF. По словам организаторов, стартовать в этом году бегуны будут раздельно, а победителя ждет солидная денежная премия. Отметим, пробежаться может любой желающий, имеющий медицинскую справку, допускающую к соревнованиям, а также оплативший стартовый взнос. Добавим, в рамках спортивного праздника уже в четвертый раз пройдет чемпионат и первенство России по марафонскому бегу, где сильнейшие атлеты страны разыграют не только медали, но и право войти в состав национальной сборной. Предварительная регистрация проходит на сайте до 22 апреля. Более подробную информацию можно получить в экипировочном центре Sportia по улице Балонина, 2а, тел. : (8442) 267-888. 29 апреля, в день выдачи пакетов участников, на месте стартового городка возле бронекатера будет работать выставка-продажа, для гостей организована экскурсия по достопримечательностям Волгограда. 30 апреля состоится концерт для детей и взрослых.