Fortnite и «нашествие казуалов» на Twitch

Почему популярность игры вызывает раздражение в сообществе.

Постоянно растущая популярность Fortnite Battle Royale приводит к неожиданным результатам. На прошедших выходных в англоязычном сообществе Twitch разгорелся скандал, вызванный коллаборацией между популярным стримером и профессиональным игроком в Counter-Strike Summit1G и видеоблогером и актёром Джейком Полом. Как выяснилось, многих зрителей платформы не устраивает проникновение «мэйнстримной» аудитории на Twitch. В ситуации попыталась разобраться Джулия Александер, журналистка Polygon.

Попытка Summit1G — одного из самых популярных стримеров на платформе, — провести стрим по Fortnite совместно с популярным ютубером вызвала активное возмущение в чате трансляции, а также на Reddit и в Twitter. Аудитория Summit1G негативно восприняла его попытку найти новых зрителей в лице подписчиков Пола, как правило, не интересующихся играми и пришедшими на Twitch лишь ради своего кумира. На протяжение всего дня стример активно комментировал сложившуюся ситуацию.

Я получил удовольствие, но многие пришли в негодование. Знаете что, Twitter? Вы меня разочаровали! Я жду извинений, и немедленно. Вы облажались.

стример

В дальнейшем блогер отказался от своих слов и предложил подписчикам «мир», однако скандал с Summit1G привёл к активной дискуссии о том, стоит ли стримерам коллаборировать с известными YouTube-блогерами и игроками в Fortnite. Ситуация получила неофициальное название «normie invasion» — «вторжение нормальных людей». «Нормальными» иронично называют зрителей, не принадлежащих к сообществу Twitch, и оказавшихся на том или ином стриме «случайно». Они могут не понимать игровой слэнг или быть не знакомы с другими составляющими «культуры».

В комментарии для Polygon популярный стример Sodapoppin заявил, что прекрасно понимает мотивы, по которым Summit1G решил провести совместный стрим с Джейком Полом, но не считает, что это было «правильным решением с точки зрения бизнеса». По его мнению, размер аудитории Джейка Пола и его брата Логана , — не менее популярного видеоблогера, также предпринимающего попытки «завоевать» Twitch, — не имеет значения, поскольку большую её часть составляют «дети». Джейк, например, снимался в одном из сериалов Disney Channel.

Друзья говорили мне: «эй, не хочешь с ним сыграть?», а я отвечал: «Нет, я не буду». Если бы они [братья Джейк и Логан Пол] меня сами попросили, я бы сказал «да», но только при условии, что я смогу говорить им всё, что мне захочется. Если бы я играл с Логаном Полом, я бы шутил над ним, и лучше бы он не обижался на это. В свете вышесказанного, не думаю, что он захотел бы поиграть со мной.

Если смотреть с точки зрения бизнеса, то ничего хорошего игра с ними тебе не принесёт. Какая кому разница, сколько у них подписчиков? Они — чёртовы дети, разве нет?

стример

Как отмечает журналистка Polygon, среди некоторых популярных стримеров бытует мнение о том, что культура Twitch вскоре претерпит радикальные изменения. Александер предлагает вбить в поиск Twitter словосочетание «Twitch normies» и ознакомиться с огромным количеством твитов, в которых зрители выражают явное неудовольствие из-за прихода популярных видеоблогеров на Twitch.

Ещё один популярный стример, Клинт Стивенс, считает феномен «вторжения нормальных» позитивным явлением для Twitch.

Это люди, которых ты можешь превратить в постоянных зрителей. Тебе придётся завоёвывать внимание «нормальных», потому что однажды преданные зрители найдут работу, заведут семью, найдут любовь, и перестанут тебя смотреть. Стримеры перемещаются от игры к игре, копают землю, пытаясь найти залежи — залежи «нефти» или «нормальных» зрителей, — а затем выходит игра вроде Fortnite, и все эти ресурсы просто-таки вырываются из земли.

стример

Стример Destiny также не считает «нашествие» чем-то стоящим внимания, а комментарий Sodapopin о «детях-подписчиках» и вовсе называет «глупым». По его мнению, прибыль остаётся прибылью, даже если её источник — школьник.

Кому какая разница, дети они или нет? Деньги — это деньги. Разве важно, от кого ты получаешь деньги — от пятнадцатилетнего или от двадцатипятилетнего?

стример

Destiny отмечает, что дети составляют огромную часть аудитории игроков и аудитории Twitch. Согласно подходу стримера, любой просмотр положительно сказывается на бизнесе — вне зависимости от возраста зрителя.

Детей можно монетизировать, это факт. С этим невозможно спорить. Дети покупают мерчендайз, они составляют огромный процент аудитории геймеров. Дети смотрят рекламу, поскольку они не используют ад-блок, как взрослые люди. Я не понимаю, о чём речь. Мысль о том, что из детей получаются «плохие» подписчики с точки зрения бизнеса, просто глупа.

стример

Александер выражает уверенность в том, что «вторжение» братьев Пол на Twitch окажет серьёзное влияние на платформу — в совокупности у братьев более тридцати миллионов подписчиков. Будет ли это влияние положительным, покажет время, однако пока что твёрдо можно утверждать одно — к Twitch никогда не было приковано столько же внимания, как сейчас.

#twitch #fortnite