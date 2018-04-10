Как удаляли футболистов за провокационные празднования гола

В чемпионате Украины игрок получил красную карточку за провокационное празднование гола. Вспоминаем другие подобные случаи.

Матч первой лиги чемпионата Украины между «Десной» из Чернигова и киевским «Арсеналом» войдёт в историю курьёзным удалением. На 86-й минуте при счёте 2:2 нападающий гостей Фещук забил третий мяч в ворота хозяев и не придумал ничего лучше, чем отпраздновать свой успех провокационными жестами. Судья не раздумывая показал Фещуку красную карточку. В оставшееся до финального свистка время «Десна» сумела отыграться в большинстве. Когда-то Фещук подавал большие надежды и был серебряным призёром молодёжного Евро-2006, а теперь скатился до такого.

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Эдинсон Кавани

В сезоне-2014/15 в похожую историю угодил звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Уругвая. Правда, Кавани своими движениями рук намекал на другое. Забив гол в ворота «Ланса», Эдинсон изобразил выстрелы из винтовки. Судья Николя Рейнвилл не оценил творческую находку футболиста и выписал ему два подряд «горчичника». Один за «стрельбу», а второй за споры.

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Неймар

Нападающие «ПСЖ»Кавани и Неймар наверняка обсуждали тему отмечания голов и рассказывали друг другу о своих удалениях. Бразильца отучили креативно подходить к празднованию взятия ворот ещё во времена его выступления за «Сантос». В 2011 году в матче с «Коло-Коло» Неймар покинул поле после того, как забил и на радостях нацепил маску. Интересно, что нападающий демонстрировал болельщикам самого себя. Тем не менее судья наградил его жёлтой карточкой — второй в матче.

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Карлос Тевес

Скандальный аргентинский нападающий не сдержался в игре за «Боку Хуниорс» против принципиального соперника «Ривер Плейт». После гола Тевес исполнил танец цыплёнка. Рефери счёл поведение игрока провокационным, вынул из кармана «горчничник» и попросил Карлоса уйти в раздевалку. Интересно, что он даже повторил движения Тевеса, показывая, почему удалил нападающего. Фанаты «Боки Хуниорс» называют «цыплятами» болельщиков «Ривер Плейта».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале FootballMania.

С дамами шутки плохи. В этом убедился нападающий Комвалиус в период выступлений за «Динамо» из Дрездена. Голландец был удалён в матче третьей немецкой лиги с «Кемницером». Он слишком эмоционально отпраздновал победный гол в концовке, сорвав с себя майку и направившись к болельщикам. Бибиана Штайнхаус, возможно, понимающая женщина, но судья строгая: поступила, как требуют правила, и показала Комвалиусу по карточке за каждое нарушение правил.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале SportHUB.

Меди Дресевич

Отправляя мяч в сетку, лучше не бежать на трибуны. Игроку третьего шведского дивизиона Дресевичу из клуба «Норрбю» явно не хватало внимания и любви болельщиков. До такой степени, что он решил изобразить фаната и похлопать сам себе после забитого гола. Выглядело это действительно смешно, однако арбитр, к сожалению, не оценил шутку. Вторая жёлтая карточка автоматически превратилась в красную.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Fra Büs.

Якопо Виолани

Вряд ли вы когда-нибудь слышали об игроке по фамилии Виолани из малоизвестной команды «Риоло Терме». Но и этот итальянец по-своему вошёл в историю футбола. Пожалуй, никто и никогда не отмечал свой успех столь странным образом. Виолани под воздействием эмоций нанёс удар головой а-ля Зинедин Зидан. Только роль Марко Матерацци исполнил не соперник, а… собственная скамейка запасных. Похоже, Якопо даже боли не почувствовал. Больнее ему было от осознания того факта, что судья заставил его покинуть поле.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале JukinVideo.

Марио Джуровски

Македонский полузащитник Джуровски тоже, оказывается, большой оригинал. В 2013 году, выступая в Таиланде за «Муангтонг Юнайтед», он решил изобрести самое необычное празднование гола в истории футбола. Поразив ворота соперника, Джуровски снял шорты и нацепил их себе на голову. Судья наказал македонца жёлтой карточкой — второй в матче. Шла всего лишь 35-я минута игры…

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ThaiFootballVideos.

Эммануэль Эменике

В российской Премьер-Лиге также были случаи удаления игроков за празднования гола. В 2012 году судья Владимир Казьменко из Ростова-на-Дону увидел провокацию в поведении нападающего «Спартака» Эменике после забитого нигерийцем мяча на «Петровском». Эммануэль получил прямую красную карточку. Сам Эменике утверждал, что он вовсе не собирался оскорблять болельщиков «Зенита» . Двусмысленными движениями спартаковец всего лишь хотел отблагодарить родителей, чья кровь течёт в его жилах.

Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ещё одна история — из мая 2013-го. У игрока сборной России Широкова под конец карьеры в «Зените» испортились отношения с фанатами сине-бело-голубых. Во встрече с «Волгой» полузащитник ответил на оскорбления со стороны виража неприличным жестом. Роман забил гол и послал своих недругов куда подальше. Арбитру Александру Егорову из Саранска ничего не оставалось, кроме как удалить Широкова с поля.

Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.