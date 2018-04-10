Конфликт двух парней на улице в Нововоронеже закончился убийством

За убийство 18-летнего жителя Новохоперска 19-летнего парня отправили за решетку, пока идет следствие, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 10 апреля.

По предварительным данным, вечером 6 апреля у дома №42 по улице Дзержинского Нововоронежа между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Тогда 19-летний местный житель схватил нож и ударил им 18-летнего парня в живот, а после чего сбежал. «Скорую» пострадавшему вызвали очевидцы конфликта. Врачи боролись за жизнь пациента, но спасти его не смогли. Парень умер в реанимационном отделении районной больницы от ножевого ранения.