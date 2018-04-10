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Конфликт двух парней на улице в Нововоронеже закончился убийством
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Конфликт двух парней на улице в Нововоронеже закончился убийством 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
За убийство 18-летнего жителя Новохоперска 19-летнего парня отправили за решетку, пока идет следствие, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 10 апреля.
По предварительным данным, вечером 6 апреля у дома №42 по улице Дзержинского Нововоронежа между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Тогда 19-летний местный житель схватил нож и ударил им 18-летнего парня в живот, а после чего сбежал. «Скорую» пострадавшему вызвали очевидцы конфликта. Врачи боролись за жизнь пациента, но спасти его не смогли. Парень умер в реанимационном отделении районной больницы от ножевого ранения.
В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинения местному жителю. Пока он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюремного срока.
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