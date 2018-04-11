Дворые псы на проспекте Ленина в Волгограде напали на пожилую женщину

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 11 апреля, днем на пожилую женщину напали дворовые псы. Одна из собак, поселившихся возле дома № 153 на проспекте Ленина, разодрала пожилой волгоградке руку и укусила за щиколотку. Пенсионерка собиралась за хлебом, а оказалась в больнице.

Буквально вчера, 10 апреля, вечером V1.ru написал о том, что стая бродячих псов держит в страхе жителей семиэтажного дома на проспекте Ленина. Животные устроили лежбища прямо возле подъездов и с лаем бросаются на всех, что выходит из подъездов, либо просто проходит мимо.

— Собаки не трогают детей, но не пропускают спокойно ни одного взрослого, — рассказала вчера V1.ru жительница дома. — В администрации Краснооктябрьского района мне посоветовали идти в мэрию. Отлов агрессивных животных, выяснилось, не в их компетенции. В «Горпитомнике» на звонки не отвечают.

Собаки покусали пенсионерку

Еще вчера, рассуждая о нависшей над людьми угрозе, волгоградка задавалась вопросом: стоит ли дожидаться, когда собаки нападут на кого-нибудь? Ждать в итоге вовсе не пришлось. Пока девушка искала ответственные за отлов собак службы, псы набросились на пенсионерку.

— Я вышла из подъезда, — рассказывает пострадавшая женщина, — думала, пройду под домом. А собака лежит на углу. Я ей говорю: «Можно пройти?». А она как вскочила! Как кинулась на меня.

Приехавшие во двор дома № 153 медики обработали пожилой женшины раны и отвели в больницу. Наверняка женщине теперь предстоит долгое лечение.