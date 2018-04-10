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Джикия: Каррера может выслушать, посоветовать что-то дельное
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Джикия: Каррера может выслушать, посоветовать что-то дельное 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия охарактеризовал главного тренера команды Массимо Карреру.
«Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное», — приводит слова Джикии «Большой спорт».
По просьбе журналистов от также описал Карреру тремя словами.
«Целеустремленный. Эмоциональный. Стильный: любит рубашечки и пиджачки», — заявил защитник.
Ранее агент Марко Трабукки сравнил Роберто Манчини и Массимо Карреру.
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