Джикия: Каррера может выслушать, посоветовать что-то дельное

Защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия охарактеризовал главного тренера команды Массимо Карреру.

«Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в «Спартаке» по его личной инициативе. У нас отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное», — приводит слова Джикии «Большой спорт».

По просьбе журналистов от также описал Карреру тремя словами.

«Целеустремленный. Эмоциональный. Стильный: любит рубашечки и пиджачки», — заявил защитник.